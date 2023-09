Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Gotha (ots)

Im Bereich Humboldtstraße/Waltershäuser Straße ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades kam in einer dort befindlichen Kurve ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Diese wurde durch einen 45-jährigen Fahrer eines VW befahren. In der weiteren Folge rutschte das Kleinkraftrad unter den VW, der 39-Jährige konnte vorher von seinem Fahrzeug abspringen. Dabei verletzte er sich leicht. Ein bei dem 39 Jahre alten Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

