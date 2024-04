Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 02.04.2024

Goslar

Einbruch in Vereinsheim

Goslar. Am Ostermontag, zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Vereinsheims im Goslarer Stadtteil Jürgenohl. Durch das entwendete Diebesgut und den entstandenen Sachschaden an Fenstern und Türen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Tanklaster- B241 nach wie vor gesperrt

Goslar. Am Dienstagvormittag, gegen 10.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 241 zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld, zwischen Bärentalkurve und Glockenbergkurve, zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Clausthal war mit seinem Pkw VW Golf in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Clausthal in den Gegenverkehr geraten. Hier kollidierte er mit der Sattelzugmaschine eines Tanklasters aus Hildesheim, wobei der Tank der Zugmaschine aufgerissen wurde. Der 61-jährige Lkw-Fahrer blieb, ebenso wie der der 20-jährige Clausthaler, unverletzt. Insgesamt traten ca. 200-300 Liter Dieselkraftstoff aus. Nach ersten Angaben der eingeschalteten Unteren Wasserbehörde muss eine Fläche von etwa 150 Metern mittels Bagger ausgekoffert werden, da sich der Verkehrsunfallort in einem Wasserschutzgebiet befindet. Die Sperrung der Bundesstraße aus Fahrtrichtung Goslar und Clausthal wird daher noch aufrechterhalten.

