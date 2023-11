Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_PERSON_KLEMMT - LZ1 - PKW überschlagen // Person klemmt

Werne (ots)

Am Samstagmittag wurden die Leitung der Feuerwehr und der Löschzug 1 Stadtmitte um 14:34 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_PERSON_KLEMMT - PKW überschlagen // Person klemmt" in die Varnhöveler Straße in Werne Mitte alarmiert.

In der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass ein PKW auf der Seite zum stehen gekommen ist und noch eine Person sowie ein Hund im Fahrzeug eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt waren. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Ebenfalls wurde der PKW mit dem "Paratech" System abgestützt, damit dieser bei der Rettung einen stabilen Halt hat. Zeitgleich wurde der Ablageplatz für die technische Rettung mit allen Gerätschaften vorbereitet. Die Person konnte den PKW eigenständig über die Fahrertür verlassen und musste nicht von der Feuerwehr befreit werden.

Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Werne mit vier Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-HLF20-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

