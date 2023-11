FW-WRN: TH_1 - LZ3 - Schwein in der Güllegrube

Freiwillige Feuerwehr Werne

13.11.2023 > 06:55 Uhr - 09:30 Uhr

Der Löschzug 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Montagmorgen um 6:55 Uhr mit dem Einsatzstichwort " TH_1 - LZ3 - Schwein in der Güllegrube" zu einem Landwirtschaftlichen Betrieb an der Wesseler Straße in Werne Holthausen alarmiert. Einem LKW Fahrer welcher mehrere Schweine abtransportieren sollte, war bei der Zählung aufgefallen das ein Tier vermisst wurde. Die Suche hatte dann ergeben das eine ca. 115 Kilo schwere Sau durch eine Abdeckung auf dem Hof eingebrochen war und sich nun darunter in der Güllegrube befand. Aufgrund der Gase in der Güllegrube und der anschließenden komplizierten Rettung, alarmierte der Landwirt daraufhin die Feuerwehr. Besonnen pumpte der Eigentümer bereits vor dem Eintreffen der ersten Kräfte die Gülle aus der Grube ab, um den Füllstand dort auf ca. 10cm zu reduzieren. Der Einsatzleiter erkundete mit dem Eigentümer die vorgefundene Lage und stimmte die Rettung ab. Die Einsatzkräfte zogen sich Watthosen, Einweghandschuhe und Atemschutzgeräte an und verschafften sich über eine Leiter eine Zugang zum Tier. Körperlich unversehrt jedoch aufgeregt, befand sich das Tier in der Grube. Aufgrund des tierwohles wurde ein Tierarzt zur Einsatzstelle beordert, um die Rettung medizinisch zu unterstützen. Parallel der ersten Maßnahmen wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und ein Tierrettungsgeschirr an einem Radlader montiert. Mit vereinten Kräften und sogenannten Treibbrettern wurde die Sau behutsam unter die Schachtöffnung platziert. Der Sau wurde ein Tierrettungsgeschirr angelegt, welches an einem Gurt am Radlader montiert wurde. Vorsichtig wurde das Geschirr angehoben und so das Tier wieder an die Erdoberfläche transportiert. Der Veterinär vergewisserte sich noch in der Transportbox wo das Tier abgelegt wurde, dass es ihm nach der Rettung gut ging. Nachdem die Ausrüstungsgegenstände wieder gesäubert waren konnte gegen 09:30 Uhr der Rettungsleitstelle in Unna über Funk "Einsatzende" gemeldet werden. Im Einsatz waren in Summe 10 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit zwei Fahrzeugen [3-HLF20-1, 3-ELW1-1]. Des weiteren an diesem Einsatz beteiligt war ein Tierarzt und der Eigentümer.

