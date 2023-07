Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Holz gestohlen

Unbekannte entwendeten in den vergangenen Tagen größere Mengen Stammholz bei Ingoldingen.

Das Holz lagerte in einem Waldstück bei Muttensweiler im Gewann Ried. Das Buchenholz lag an einem Waldweg und war in vier und fünf Meter lange Stämme gesägt. Es lag dort zum Abtransport bereit. In der Zeit von Dienstag 18.7., 20 Uhr und Donnerstag 20.7, 17 Uhr entwendeten Unbekannte rund elf Festmeter. Es wird davon ausgegangen, dass der Abtransport der Stämme mit größerem Gerät erfolgt sein muss. Der Polizeiposten Bad Schussenried (Telefon 07583/942020) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Verladetätigkeit beobachtet haben.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

