Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Stimmungsvoller Martinszug der Feuerwehr durch Langern

Werne

Viele Kinder sind am Freitagabend, 10. November, trotz regnerischen Herbstwetters beim Martinszug organisiert von der Löschgruppe Langern der Feuerwehr Werne durch die Bauerschaft gezogen. Gesichert von den Fahrzeugen der Löschgruppe und im Schein von Fackeln folgten die Kinder mit ihren Laternen dem berittenen Sankt Martin und sangen die Martinslieder mit, die ein Sänger im Zug anstimmte. Zahlreiche Eltern und Großeltern begleiteten den Gang, der am Dorfgemeinschaftshaus Langern gestartet war. Mit Laternen und Kerzen beleuchtete Häuser und Gärten entlang der Strecke sorgten für eine festliche Atmosphäre im Dorf. Nach der Rückkehr zum Dorfgemeinschaftshaus lauschten die Kinder der dort vorgetragenen Martinslegende und stärkten sich bei süßen Brezeln, Bratwurst und Getränken. Den Verkauf für die Feuerwehr hatten Mitglieder des Schützenvereins Langern übernommen. Die erwachsenen Gäste nutzten das Zusammensein zu vielen Gesprächen und unterstrichen so den besonderen Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft.

