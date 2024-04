Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Pst. Braunlage vom Mittwoch, 04.04.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrzeugführer

Am Mittwoch, 04.04.2024, gegen 14.40 Uhr verunglückte auf der Bundesstraße 4 zwischen Braunlage und Hohegeiß der 38-jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi. Auf regennasser Fahrbahn kam der 38-jährige aus Goslar mit dem Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Goslar verbracht, am Pkw Mitsubishi entstand mit etwa 2000 EUR Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten Mängel an der Bereifung des Pkw festgestellt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Krause, PHK

