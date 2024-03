POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

53909 Zülpich (ots) - Am Samstag Morgen führten Polizeibeamte eine Überwachung des Straßenverkehrs durch. Hierbei wurde die Einhaltung der Regeln an einem STOP-Verkehrszeichen an der B56/ B265 überprüft. Als ein Verkehrsteilnehmer in einem roten Audi A1 dieses ignorierte, wurden ihm deutliche Anhaltezeichen gegeben, die er jedoch missachtete. Stattdessen beschleunigte er seine Fahrt über die B56 in Fahrtrichtung ...

mehr