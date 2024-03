POL-EU: Waghalsige Flucht vor der Polizei

Mechernich-Schützendorf (ots) - Am Donnerstag (21. März) geriet ein Akku in einer Ladestation im Keller eines freistehenden Einfamilienhauses in der Alten Schulstraße in Mechernich-Schützendorf in Brand. Das Feuer erstreckte sich vom Keller bis zum Dachstuhl. Vom Keller griff das Feuer über ein Fenster auf eine außerhalb am Haus befindliche Holzveranda über. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein in der Nähe der Veranda geparkter Wohnwagen stark beschädigt. Das Feuer ...

