Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zigarettenkauf endete teurer, als gedacht

53949 Zülpich (ots)

Am Samstag Abend beabsichtigte ein 58-jähriger, männlicher Fahrzeugführer mit seinem Pkw noch schnell Zigaretten zu holen. Hierbei verließ er mit seinem Pkw die Hauseinfahrt und fuhr entgegen der üblichen Routine nach rechts anstatt nach links in den Straßenverkehr ein. Hier endet die Straße jedoch in einem Graben mit Wasserlauf, in welchem sich der Pkw-Fahrer wieder fand. Befreiungsversuche verschlimmerten die Lage noch, so dass dieser am Ende mit der Front im Wasser stand. Bei dem Fahrzeugführer wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen, was ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein musste er abgeben.

