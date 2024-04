Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 04.04.24

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht - Gesamtschaden ca. 250,- Euro

03.04.24, 13.15 Uhr, 38723 Seesen, Marktstraße. Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin parkte in eine Parklücke, in der Marktstraße, rückwärts ein und stieß dabei gegen einen parkenden Pkw. Nach der Kollision verließ die Fahrerin unerlaubt, fußläufig die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Auf Grund von Unfallzeugen wurde der Sachverhalt bekannt und die beteiligten Pkw konnten angetroffen werden. An beiden Pkw entstand leichter Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.(hei)

