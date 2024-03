LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Kradfahrern

B281/ Piesau-Schmiedefeld (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 22.40 Uhr, befuhr die 41-jährige Fahrerin eines PKW Audi die B 281 aus Richtung Piesau kommend in Richtung Schmiedefeld. Am Bahnhof kam sie in der dortigen Kurve von der Straße ab, kollidierte mit der Leiplanke und anschließend mit einem Baum. In der weiteren Folge geriet das Fahrzeug in Brand. Das Feuer griff auf den Baum über. Die Frau blieb unverletzt. Ein ...

