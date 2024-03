Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Am Freitagmorgen kam es zu einer Unfallflucht in Saalfeld/ Gorndorf, sodass nun Zeugen gesucht werden. Ein 35-Jähriger schob gegen 07:30 Uhr sein Fahrrad über einen Zebrastreifen in der Geraer Straße in Gorndorf (Höhe Bäckerei Schöler). Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein bislang unbekannter Fahrer aus Richtung Unterwellenborn und stieß mit Fahrrad des überquerenden Mannes am Vorderrad zusammen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt dann, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, in Richtung Saalfeld fort. Der Fußgänger blieb glücklicherweise unverletzt, jedoch wurde das geschobene Fahrrad durch die Kollision beschädigt. Bei dem Unfallflüchtigen soll es sich um einen mutmaßlich älteren, männlichen Fahrer eines roten Kleinwagens (evtl. Typ Nissan) gehandelt haben. Der Zusammenstoß fand im Bereich der rechten, vorderen Fahrzeugseite statt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0075919 entgegen.

