Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Sonneberg (ots)

Am Donnerstagabend wurde ein 23-Jähriger in Sonneberg durch einen Auffahrunfall leicht verletzt. Der junge Mann stand an der Ampel An der Müß und beabsichtigte, bei Umschalten von "Rot auf Grün" anzufahren. Ein dahinter befindlicher 24-Jähriger reagierte offensichtlich etwas vorschnell und fuhr auf den noch vor ihm stehenden PKW auf, als die Ampelanlage Grünlicht anzeigte. Durch den Zusammenstoß wurde der 23-jährige Wartende leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

