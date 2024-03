Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Lokführer meldet Feuer im Regionalexpress - Feuerwehr löscht Kabelbrand am Hauptbahnhof

Dortmund (ots)

Um 9:07 Uhr erreichte die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund ein Notruf der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn. Ein Lokführer meldete einen Brand an seinem Zug im Dortmunder Hauptbahnhof. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwache 1 (Mitte) begaben sich unverzüglich zum betroffenen Gleis 23 des Hauptbahnhofes und fanden dort den Regionalexpress (RE3) nach Düsseldorf. Aus der Anzeige des Fahrgastinformationssystems drangen Flammen nach außen und der Lokführerstand war verraucht. Die Bahnreisenden des Zuges waren bereits im Vorfeld vom Lokführer zum Verlassen des Regionalexpress angewiesen worden. Dieses geschah nach Aussagen des Lokführers auch unverzüglich und sehr ruhig. Nach kurzer Erkundung durch die Feuerwehr konnte ein Kabelbrand in der Decke des Führerstandes ausfindig gemacht werden. Dieser wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit einem Kohlenstoffdioxidlöscher schnell abgelöscht. Nach weiteren Kontrollen mittels Wärmebildkamera konnte der Zug kurze Zeit später an die Bahnpolizei und den Notfallmanager der Deutschen Bahn übergeben werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

