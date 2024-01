POL-IZ: 240111.2 Albersdorf: Fahrt unter Drogeneinfluss

Heide (ots) - Am Dienstagmorgen hat ein Dieb in Heide bei einem Heider Bäcker in die Kasse gegriffen und Geld daraus entwendet. Mitsamt seiner Beute lief der Mann davon, eine Fahndung nach ihm war ohne Erfolg. Kurz nach 06.00 Uhr befand sich die Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Norderstraße im hinteren Bereich des Ladens. Über eine Kamera sah sie, wie eine männliche Person, die zuvor vor dem Geschäft gestanden ...

mehr