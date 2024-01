Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240110.6 Heide: Schneller Griff in Kasse

Heide (ots)

Am Dienstagmorgen hat ein Dieb in Heide bei einem Heider Bäcker in die Kasse gegriffen und Geld daraus entwendet. Mitsamt seiner Beute lief der Mann davon, eine Fahndung nach ihm war ohne Erfolg.

Kurz nach 06.00 Uhr befand sich die Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Norderstraße im hinteren Bereich des Ladens. Über eine Kamera sah sie, wie eine männliche Person, die zuvor vor dem Geschäft gestanden hatte, sich an der Kasse zu schaffen machte. Sofort lief die Anzeigende in den Verkaufsraum zurück, aus dem der Unbekannte in dem Moment in Richtung Stiftstraße flüchtete. Mit sich nahm er einige Euros. Eine Fahndung nach dem Dieb verlief erfolglos.

Laut der Verkäuferin war der Täter dünn, etwa 20 Jahre alt und hatte dunkle, lockige Haare und eine dunkle Haut. Bekleidet war der junge Mann mit einem hellen Kapuzenpullover. Hinweise zu dem Täter nimmt die Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell