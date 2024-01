POL-IZ: 240110.2 Hohenlockstedt: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Itzehoe (ots) - Am Dienstagabend haben zwei Diebe eine Frau in einem Discounter in Itzehoe abgelenkt und ihr die Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Gegen 18.15 Uhr betrat die Anzeigende das Geschäft Thomas Philipps in Wellenkamp. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ihr Portemonnaie in ihrer Handtasche. In dem Laden sprachen zwei weibliche Personen die ...

mehr