POL-IZ: 240110.3 Itzehoe: Listige Taschendiebe

Itzehoe (ots)

Am Dienstagabend haben zwei Diebe eine Frau in einem Discounter in Itzehoe abgelenkt und ihr die Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 18.15 Uhr betrat die Anzeigende das Geschäft Thomas Philipps in Wellenkamp. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ihr Portemonnaie in ihrer Handtasche. In dem Laden sprachen zwei weibliche Personen die 58-Jährige an und verwickelten sie in ein Gespräch. Während der Unterhaltung kam eine der Frauen der Itzehoerin sehr nah. Später an der Kasse stellte die Geschädigte dann fest, dass ihre Geldbörse mit etwa 40 Euro Bargeld weg war. Vermutlich hatten die beiden Unbekannten es der Itzehoerin entwendet.

Laut der Anzeigenden waren die Frauen etwa 28 Jahre alt und sprachen fließend Deutsch. Eine von ihnen hatte eine belegte Stimme und trug schulterlange, dunkle Haare. Hinweise auf diese Personen nimmt die Polizei in Wellenkamp unter der Telefonnummer 04821 / 6079020 entgegen.

Merle Neufeld

