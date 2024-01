Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240109.1 Itzehoe: Alkoholisierter Radler stürzt und verletzt sich

Itzehoe (ots)

Am Montagnachmittag ist ein Mann mit seinem Pedelec in Itzehoe auf winterglatter Fahrbahn gestürzt. Wie sich herausstellte, war der Radler erheblich alkoholisiert. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 16.45 Uhr war ein Itzehoer auf einem E-Bike auf der Alten Landstraße in Richtung Ottenbüttel unterwegs. In Höhe der Hausnummer 150 kam der 43-Jährige vermutlich aufgrund der rutschigen Fahrbahn zu Fall und verletzte sich. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten Beamte bei dem Verunglückten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Radler ergab einen Wert von 2,0 Promille, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe bei dem Beschuldigten anordneten. Die Maßnahme führte ein Arzt in einem Krankenhaus durch. Hier verblieb der Gestürzte erst einmal zur Versorgung seiner Verletzungen.

Der 43-Jährige wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

