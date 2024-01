POL-IZ: 240108.2 Büsum: Schuppen brennt nieder

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter eine Scheibe eines in Itzehoe geparkten Wagens zerstört und aus dem Fahrzeug Wertgegenstände entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. In der Zeit von Mittwoch, 22.00 Uhr, bis Donnerstag, 09.00 Uhr, begab sich ein Dieb zu einem Opel, der in der Hindenburgstraße geparkt war. Er schlug die vordere Scheibe der ...

