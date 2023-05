Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 12.05.2023 kam es am frühen Morgen gegen 03:00 Uhr zu einem Diebstahl von einem zweistelligen Betrag an Bargeld aus einem unverschlossenen Fahrzeug. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in Idar-Oberstein im Ortsteil Göttschied in der Blumenstraße vor dem Wohnhaus der Geschädigten abgestellt. Die Tat wurde zudem von einer Videokamera aufgezeichnet. Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann zwischen 25 und 40 Jahren mit kurzen braunen Haaren. Er trägt eine blaue Jogginghose, eine blaue Jacke und weiße Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 5610 zu melden.

