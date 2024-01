Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240108.1 Itzehoe

Bad Segeberg: Die Bauernproteste sorgen für einige Verkehrsbehinderungen

Itzehoe / Bad Segeberg (ots)

Die seit den frühen Morgenstunden laufenden Bauernproteste in den Kreisen Steinburg, Dithmarschen, Pinneberg und Bad Segeberg sind bisher durchweg friedlich verlaufen und waren von großer Kooperationsbereitschaft geprägt. Gleichzeitig haben sie für die erwarteten Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Für den Bereich der Polizeidirektion Itzehoe waren insgesamt 13 Versammlungen für den heutigen Tag angemeldet, für die Kreise Pinneberg und Bad Segeberg waren es neun. Nachdem sich die Teilnehmer zunächst an mehreren Orten, unter anderem in Itzehoe, Heide, Bad Bramstedt und in Fahrenkrug gesammelt haben, sind von den Treffpunkten aus nun Schlepperkorsos, begleitet durch nicht landwirtschaftliche Fahrzeuge, auf den Straßen unterwegs und sorgen für einen verlangsamten Verkehrsfluss. Aus Itzehoe startete gegen 09.40 Uhr ein Korso, bestehend aus etwa 800 Fahrzeugen, über eine Strecke von rund hundert Kilometern durch den Kreis Steinburg und durch die angrenzenden Kreise. Darüber hinaus finden unterschiedliche Aktionen wie Blockaden an Autobahnauffahrten und an den Kanalfähren des Nord-Ostsee-Kanals statt.

Der Einsatz war bereits zum Zeitpunkt der Planung von Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren geprägt. Und auch im laufenden Einsatz setzt der Leitende Polizeidirektor Frank Matthiesen auf das Gespräch zwischen Polizei und Versammlungsteilnehmern. "Das hat bis jetzt hervorragend funktioniert und alle Absprachen sind bisher eingehalten worden", so Matthiesen.

Bis in den späten Nachmittag hinein ist mit den Protesten zu rechnen. Verkehrsteilnehmer sollten sich daher weiterhin auf Behinderungen einstellen.

Merle Neufeld

