POL-IZ: 240105.1 Glückstadt: Brand einer Matratze in der Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt

Wrist (ots) - Am Mittwoch ist es über Tag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der Täter zerstörte ein Fenster, die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Abwesenheit der Bewohnerin eines Hauses in der Quarnstedter Straße verschaffte sich ein Unbekannter in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu dem Objekt. Offenbar interessierte er sich lediglich für ein Parfum, das ...

