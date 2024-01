POL-IZ: 240108.3 Brunsbüttel: Brand eines Unterstandes

Büsum (ots) - Am Samstagabend ist es in Büsum zu einem Brand eines mehrteiligen Schuppens gekommen. Die Flammen zerstörten das Objekt komplett, die Brandursache ist noch unklar. Kurz nach 23.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Straße Möllers Hof aus, weil dort ein Gebäudekomplex auf einem Grundstück in Flammen stand. Trotz des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehren Büsum und Oesterdeichstrich ...

