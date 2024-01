Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240108.4 Itzehoe

Bad Segeberg: Bauernproteste verlaufen friedlich

Itzehoe / Bad Segeberg (ots)

Sicherlich nicht zuletzt dank der intensiven Vorgespräche zwischen Polizei, Versammlungsbehörden und anderen Beteiligten und aufgrund der hohen Kooperationsbereitschaft der Landwirte sind die Proteste am heutigen Tag durchweg friedlich verlaufen. Die angekündigten Verkehrsbehinderungen durch Aktionen der Versammlungsteilnehmer traten zwar ein, das große Chaos blieb jedoch aus.

Insgesamt begleitete die Polizei in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeidirektionen Itzehoe und Bad Segeberg 22 Versammlungen. Die meisten von ihnen fanden in Form von Schlepperkorsos statt, insgesamt haben rund 4.100 Fahrzeuge an den unterschiedlichen Konvois teilgenommen. In Fahrenkrug, Norderstedt und Bad Bramstedt trafen sich Protestierende mit etwa 1.000 Fahrzeugen zu einer Rundfahrt von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr entlang der Bundesstraßen B432, B4 und B206. Vergleichbar groß war ein Schlepperkorso, der in Itzehoe startete und mit einer Kolonnenlänge von 25 Kilometern eine Rundtour von etwa 100 Kilometern absolvierte.

Das Gros der Proteste ist mittlerweile beendet, mit einzelnen Aktionen müssen Verkehrsteilnehmer allerdings noch bis in die Abendstunden hinein rechnen.

Behördenleiter Frank Matthiesen zeigte sich mit dem Verlauf des Einsatzes zufrieden: "Wir haben viel Personal auf die Straßen gebracht und auf Kommunikation gesetzt und das hat gut funktioniert. Da, wo es unsererseits Regelungsbedarf gab, haben wir im Gespräch schnell Lösungen gefunden."

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell