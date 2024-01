POL-IZ: 240109.2 Hochdonn: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots) - Am Montagnachmittag ist ein Mann mit seinem Pedelec in Itzehoe auf winterglatter Fahrbahn gestürzt. Wie sich herausstellte, war der Radler erheblich alkoholisiert. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen. Gegen 16.45 Uhr war ein Itzehoer auf einem E-Bike auf der Alten Landstraße in Richtung Ottenbüttel unterwegs. In Höhe der Hausnummer ...

mehr