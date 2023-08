Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Spinne am Abend

Bietigheim (ots)

Am Sonntagabend wurde der Polizei über eine Alarmzentrale mitgeteilt, dass in einem Drogeriemarkt in der Straße "Schneidergarten" der Einbruchsalarm ausgelöst wurde. Die Örtlichkeit wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Rastatt beschleunigt angefahren, die jedoch keine Einbruchsspuren am Gebäude feststellen konnte. Bei der Überprüfung der Innenräume konnte der Verursacher des Alarms schnell ausfindig gemacht werden. Eine Spinne machte sich am Bewegungsmelder zu schaffen. Diese wurde von den Beamten entfernt, um keine weiteren Aufregungen zu verursachen.

/vo

