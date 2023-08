POL-OG: Forbach - Motorradfahrer schwer verletzt

Oppenau (ots) - Glück im Unglück hatte am Sonntagvormittag ein 41-jähriger Gleitschirmflugschüler in Oppenau. Als dieser mit seinem Gleitschirm gegen 10:45 Uhr oberhalb des Gewanns Schäfersfeld startete, konnte durch den anwesenden Fluglehrer ein Verhänger seitlich am Schirm festgestellt werden. Da der Start nicht mehr abgebrochen werden konnte, versuchte der Fluglehrer den Piloten über Funk auf einen ...

