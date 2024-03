Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Leichtverletztem

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein VW-Fahrer aufgrund eines Unfalls leicht verletzt.

Gegen 13.30 Uhr fuhr der 63-Jährige die Straße Alt Saale in Uhlstädt-Kirchhasel entlang. In einem Einmündungsbereich der Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem 34-jährigen Fahrzeugführer- dieser hatte offensichtlich den heranfahrenden, Vorfahrtsberechtigten nicht bemerkt. Durch die Kollision wurde der 63-Jährige leicht verletzt, musste glücklicherweise jedoch nicht ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

