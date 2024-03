Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Saalfeld/ Rudolstadt (ots)

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen wenden sich die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld mit Bildaufnahmen eines bislang unbekannten Beschuldigten an die Öffentlichkeit und bitten um sachdienliche Hinweise zur Identität des Gesuchten.

Es besteht folgender Verdacht:

Der unbekannte Mann soll am 28. August 2023 in einem Supermarkt Am Mittleren Watzenbach in Saalfeld die Geldbörse einer Frau gestohlen haben. Neben geringen Mengen Bargeld sowie persönlichen Dokumenten der Frau befanden sich auch zwei Bankkarten in dem gestohlenen Portemonnaie.

Kurz darauf hob der Unbekannte an einem Bankautomat "Am Spielborn" in Rudolstadt insgesamt 2000,00 Euro mit der Sparkassenkarte der Geschädigten ab. Bisherige Ermittlungen und Maßnahmen führten nicht zum Ergreifen des Täters, sodass unter Nennung der Vorgangsnummer 0225306/2023 Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen an die KPI Saalfeld (Tel.: 03672-417 1464) erbeten werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell