Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzte Personen bei drei Verkehrsunfällen

Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag ereigneten sich im Schutzbereich des Inspektionsdienstes Saalfeld gleich drei Unfälle mit verletzten Personen. Gegen 10.20 Uhr befuhr die 61-jährige Fahrerin eines Kleintransporters in Rudolstadt die Schwarzburger Chaussee. In Höhe Sigismundstraße beachtete sie die vor ihr verkehrsbedingt haltende 35-jährige Fahrerin eines PKW nicht und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 12.50 Uhr kam es in Rudolstadt Am Gewächshaus zu einem weiteren Unfall. Hier wurde eine 47-jährige Frau verletzt. Diese wollte einer aus einem Bus aussteigenden älteren Dame beim Tragen der Tasche behilflich sein. Als sie sich dazu nach vorn beugte fuhr der Bus los und stieß mit dem Heckbereich gegen die Frau. Die 47-Jährige stürzte, zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 13.30 Uhr befuhr der 26-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld die Pößnecker Straße aus Richtung Gorndorf kommend. Aufgrund eines vor ihm abbiegenden Fahrzeugs nach links musste er verkehrsbedingt halten. Dies beachtete der hinter ihm befindliche 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades zu spät und fuhr auf den PKW auf. Der Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell