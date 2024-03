LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss

Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 17.15 Uhr, befuhr der 14-jährige Radfahrer den Schloßbezirk in Rudolstadt. Hier kam er aufgrund regenasser Fahrbahn zu Fall. Der Jugendliche zog sich Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

mehr