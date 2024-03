Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 17.15 Uhr, befuhr der 14-jährige Radfahrer den Schloßbezirk in Rudolstadt. Hier kam er aufgrund regenasser Fahrbahn zu Fall. Der Jugendliche zog sich Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

