Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hund verletzt Radfahrenden

Sonneberg (ots)

Bereits am Samstag, 09.03.2024, kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Körperverletzung an einem Radfahrenden auf einem Waldweg nahe Sonneberg. Unter Missachtung der Bestimmungen des Thüringer Waldgesetzes führte eine Hundehalterin ihr Tier dort ohne Leine. Bei Annäherung an einen Radfahrer griff das Tier den 44-jährigen Radler an.

Trotz Rufen und gezieltem Ansprechen biss ihn das Tier in die Hand, sodass er erhebliche Verletzungen davon trug. Darüber hinaus wurde seine Kleidung sowie eine hochwertige Uhr beschädigt. Gegen die Hundehalterin wurde nunmehr ein Strafverfahren eingeleitet.

Ungeachtet dessen, dass nicht angeleinte Hunde im Wald, auf Waldwiesen, holzfreien Flächen sowie Waldrändern eine Gefahr für Wildtiere darstellen, können sie auch für andere Waldbesucher Gefahren und Schäden verursachen. Daher gilt im Freistaat Thüringen dort die ganzjährige Anleinpflicht. Darüber hinaus regeln Gemeinden und Städte etwaige Leinenpflichten in bestimmten Ortsbereichen. Nach dem Thüringer Waldgesetz können Verstöße gegen die Leinenpflicht mit bis zu 2.500 Euro geahndet werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell