Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mann versprüht Reizstoff in Einkaufsmarkt - Sieben Personen leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

12.05.2023, 11.59 Uhr

Am Freitagmittag wurden in einem Discounter in der Porschestraße in Wolfsburg sieben Personen durch Reizstoff verletzt, welches ein 45-jähriger Wolfsburger nach vorangegangenem Streit einem 33-jährigen aus dem Landkreis Gifhorn ins Gesicht sprühte. Sechs Personen mussten im Klinikum behandelt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Wolfsburger das Einzelhandelsgeschäft am Nordkopf und sprühte dem 33-Jährigen Reizstoff ins Gesicht. Da sich die Tat im Eingangsbereich ereignete, erlitten mindestens sechs weitere Personen, die sich dort aufhielten, Reizungen der Atemwege. Ob es noch weitere Verletzte gibt ist zurzeit nicht bekannt.

Die sechs Leichtverletzten wurden durch Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Klinikum gefahren.

Der 33-Jährige verweigerte eine medizinische Behandlung und verhielt sich derart aggressiv, auch gegenüber den eingesetzten Beamten, dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

Gegen den 45-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell