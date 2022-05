Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Lebach

Lebach (ots)

Am Samstag, den 28.05.22, kam es um 11:30 Uhr in Lebach in der Poststraße In Höhe der Rossmann-Filiale zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Zeugenangaben bog der Unfallverursacher vom Parkplatz Rossmann kommend nach links in die Poststraße ab und missachtete hierbei den Vorrang des Pkw VW Golf der 65- jährigen Fahrzeugführerin. Diese beabsichtigte nach links von der Poststraße kommend auf den Parkplatz abzubiegen. Sie versuchte durch ein Ausweichmanöver die Kollision zu verhindern, kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung zum Parkplatz herunter und kollidierte mit den geparkten Pkw´s Ford KA und VW Passat. Der Unfallverursacher flüchtete weiter in Richtung Bahnhof. Zum Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich vermutlich um einen schwarzen Kombi handeln soll. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Lebach unter der Tel. Nr.: 06881/5050.

