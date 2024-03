LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Sonneberg (ots) - Bereits am Samstag, 09.03.2024, kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Körperverletzung an einem Radfahrenden auf einem Waldweg nahe Sonneberg. Unter Missachtung der Bestimmungen des Thüringer Waldgesetzes führte eine Hundehalterin ihr Tier dort ohne Leine. Bei Annäherung an einen Radfahrer griff das Tier den 44-jährigen Radler an. Trotz Rufen und gezieltem Ansprechen biss ihn das Tier in die ...

mehr