Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Erneuter Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

In der Schießhofstraße brachen unbekannte Täter zwischen 1.30 und 8.30 Uhr am Donnerstagmorgen (22.02.2024) erneut in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Bereits am Mittwoch (21.02.2024) war die Wohnung das Ziel von Einbrechern (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5719615). Vermutlich gelangten sie beim zweiten Einbruch über eine Tür in die Wohnung, aus der sie Bargeld stahlen und flüchteten. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell