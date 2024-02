Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher von Bewohnerin verschreckt.

Lippe (ots)

Ein unbekannter Mann versuchte am Donnerstagabend (22.02.2024) in ein Einfamilienhaus in der Erikastraße einzubrechen. Die Bewohnerin bemerkte durch laute Geräusche, wie er sich gegen 19.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus verschaffen wollte. Als er ertappt wurde, flüchtete er in Richtung Lemgoer Straße. Der Einbrecher wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,80 m groß, athletische Statur, kurze schwarze Haare, dunkle Kleidung und dunkle Schuhe mit weißer Sohle. Hinweise zum Einbruchsversuch richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

