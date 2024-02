Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Durch Ausweichmanöver in den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Auf der Altenbekener Straße (L 828) wich ein Autofahrer aus England am Mittwochabend (21.02.2024) nach eigenen Angaben einem Wildtier aus und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Der 63-Jährige fuhr zuvor gegen 18.30 Uhr mit seinem VW T-Roc in Richtung Horn, als er aufgrund seines Ausweichmanövers auf der Gegenfahrbahn mit einem Hyundai zusammenstieß. Dieser wurde von einem 23-jährigen Detmolder in Richtung Veldrom gesteuert. Beide Autofahrer sowie die 25-jährige Beifahrerin im Hyundai wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Altenbekener Straße blieb für die Unfallaufnahme bis ca. 20.20 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell