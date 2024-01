Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendlage vom 29.12.2023 - 01.01.2024

Heidekreis (ots)

1. 30.12.2023 / Einbruch in eine Apotheke in Bad Fallingbostel Bad Fallingbostel - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Innenstadtbereich von Bad Fallingbostel zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke. Der Beschuldigte scheiterte jedoch beim Versuch. Auf Grund von Videoaufzeichnungen konnte ein amtsbekannter 23-jähriger Mann aus Bad Fallingbostel identifiziert werden. Dieser hat im Zeitraum vom 21.12.2023 bis 30.12.2023 weitere Einbrüche und Einbruchsversuche begangen.

2. 30.12.2023 / Heckenbrand durch Feuerwerk in Dorfmark Bad Fallingbostel/ Dorfmark - Vor lauter Vorfreude auf Silvester zündete ein 18-jähriger Mann aus Dorfmark bereits am 30.12.2023 eine Feuerwerksbatterie im Garten. Dabei geriet die Hecke eines Nachbargrundstücks in Brand, welche durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 2.000 EUR. Zusätzlich muss der Mann mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

3. Verkehrskontrollen auf der BAB 7 - Beeinflusste Fahrzeugführer durch berauschende Substanzen Walsrode/ A7 - Bei Verkehrskontrollen am Wochenende auf der BAB 7 konnte zunächst am Samstag bei einem 29-jähriger Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert im Bereich einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Am Sonntag wurde ein 34-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert und festgestellt, dass dieser sein Fahrzeug unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln geführt hatte. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

4. 29.12.2023 / Garagenbrand in Walsrode Walsrode: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 29.12.2023 eine Garage in Brand. Der Inhalt der Garage wurde durch das Feuer nahezu vollständig zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Bei dem Garagenbrand wurden keine Personen verletzt.

5. 01.01.2024 / Walsrode, L191 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Ein 22-jähriger Mann aus dem Heidekreis wollte nach einer Feier in den frühen Morgenstunden des neuen Jahres von der Autobahn bei Westenholz nach links in Richtung Hodenhagen abbiegen. Dabei hielt er jedoch nicht mit seinem Pkw an der Einmündung zur Landesstraße an, sondern fuhr geradeaus über die Fahrbahn hinweg und kam nach einigen Metern in der Böschung zum Stillstand. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden beim Fahrzeugführer deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung festgestellt; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Dem 22-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

6. 30.12.23 / 01.01.24 - Kleinbrände im Stadtgebiet von Walsrode in der Silvesternacht Während der Feierlichkeiten zum Jahreswechsel kam es im Stadtgebiet von Walsrode -vermutlich durch den unsachgemäßen Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen- wiederholt zu Kleinbränden in Mülltonnen und in einem Fall in einer Hecke. Durch die zeitnahen Entdeckungen konnten alle Brände jedoch gelöscht werden, bevor ein Sachschaden eintreten konnte.

7. 30.12.23 / 01.01.24 - Ruhestörung und Kleinbrände in Soltau In der Silvesternacht kam es im Stadtgebiet und den angrenzenden Wohngebieten von Soltau zu einigen Kleinbränden, welche durch Feuerwerkskörper ausgelöst wurden. So gerieten u.a. Hecken, ein Baum und eine Mülltonne in Brand, die durch die Feuerwehr gelöscht werden mussten. Auch mussten die Polizeibeamten mehreren Hinweisen, auf den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern nachgehen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Personenschaden entstand durch die Kleinbrände nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell