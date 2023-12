Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Autoscheiben eingeschlagen und Geldbörsen entwendet; Bad Fallingbostel/A 7: Kettenauffahrunfalle auf der Autobahn

Heidekreis (ots)

28.12.2023 / Autoscheiben eingeschlagen und Geldbörsen entwendet

Schneverdingen: Am Donnerstag, in der Zeit von 01:30 Uhr bis 06:00 Uhr, drangen Unbekannte in insgesamt drei Fahrzeuge ein, die auf einem Parkplatz in der Feldstraße parkten. Hierfür wurde jeweils die Beifahrerseite des Autos zerstört. Die Täter erlangten hierbei zwei Geldbörsen. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05192-982500 entgegen.

28.12.2023 / Kettenauffahrunfälle auf der Autobahn

Bad Fallingbostel/A 7: Auf der A 7, Höhe Bad Fallingbostel in Fahrtrichtung Hannover, kam es am Donnerstagmittag, auf dem linken Fahrstreifen, zu einem Kettenauffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und insgesamt fünf Leichtverletzten. Eine 35-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf ein stehendes Auto auf, das wiederum auf ein weiteres aufgeschoben wurde. Eine nachfolgende Autofahrerin erkannte die Verkehrssituation ebenfalls zu spät und fuhr auf das Auto der 35-jährigen Frau auf. Unter den leichtverletzten Personen befanden sich auch zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren. Einige Stunden später, um etwa 17:20 Uhr, kam es auf der gleichen Fahrbahn, nur einige Kilometer entfernt, zu einem ähnlichen Unfallgeschehen mit drei Fahrzeugen. Auch hier erkannte ein 22-jähriger Autofahrer den stehenden Verkehr zu spät und löste einen Kettenauffahrunfall mit zwei weiteren Fahrzeugen aus. Hierbei verletzte sich der 20-jährige Beifahrer des Unfallverursachers leicht. Durch beide Unfälle entstand ein Sachschaden im Gesamtwert von über 60.000 Euro.

28.12.2023 / Auseinandersetzung in Wohnung

Walsrode: Am Donnerstagmorgen kam es in einer Wohnung in der Lindenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei schlug ein 42-jähriger mit einem Werkzeug mehrfach auf ein 27-jähriges Opfer ein, das dadurch Kopfverletzungen erlitt. Polizeikräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst geführt.

