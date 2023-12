Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Versuchter Wohnungseinbruch; Munster: Dieseldiebstahl; Rethem: Fußgänger angefahren; Munster: Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Heidekreis (ots)

27.12.2023 / Versuchter Wohnungseinbruch

Schneverdingen: Unbekannte versuchten in der Zeit von Montagnacht bis Mittwochnachmittag in eine Wohnung in der Schnuckenweide zu gelangen. Schlussendlich blieb es bei dem Versuch die Tür der im zweiten Obergeschoss gelegenen Wohnung aufzuhebeln. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05192-982500 entgegen.

27.12.2023 / Dieseldiebstahl

Munster: In der Zeit von Freitagnachmittag (22.12.2023) bis Mittwochmorgen (27.12.2023) begaben sich Unbekannte auf ein Firmengelände im Kohlenbissener Grund und entwendeten aus drei Fahrzeugen Diesel im Gesamtwert von etwa 1500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

27.12.2023 / Fußgänger angefahren

Rethem: Am Mittwochmorgen kam es in Rethem zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegevorgang in die Hainholzstraße einen 74-jährigen Fußgänger. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann aus Dörverden leicht am Knie verletzt.

28.12.2023 / Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Munster: Die Polizei in Munster sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am 13. Dezember 2023 ereignet hat. Hier wurde zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr ein rotes Auto der Marke Hyundai, entweder auf Höhe der Wilhelm-Bockelmann-Straße Nr. 34 oder im Bereich des rückwärtig gelegenen Rossmann-Parkplatzes, an der hinteren Fahrzeugseite beschädigt. An beiden Örtlichkeiten hat das Fahrzeug kurzzeitig geparkt. Die Beschädigungen sind möglicherweise durch ein größeres Kraftfahrzeug entstanden. Hinweise an 05192-9600.

