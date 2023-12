Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis zum Weihnachtswochenende

PI Heidekreis (ots)

Wiederholter Einbruch, 21.-25.12.2023

In den vergangenen Tagen wurde wiederholt in eine Apotheke in der Stadtmitte von Bad Fallingbostel eingebrochen und Bargeld entwendet. In einem Fall konnte der aus Bad Fallingbostel stammende 23-jährige Täter im Tatobjekt und in einem weiteren Fall im Nahbereich des Tatorts festgenommen und das Diebesgut gesichert werden.

Fahrzeug ohne Zulassung, 24.12.2023

Am Abend des 24.12.2023 wurde bei einer Kontrolle auf der Autobahn 7 festgestellt, dass der kontrollierte Pkw Audi nicht mehr zugelassen ist und durch die Staatsanwaltschaft gesucht wird. Der Pkw wird sichergestellt und gegen den 53-jährigen Fahrzeugführer aus Spanien werden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Bei der weiteren Überprüfung wird festgestellt, dass gegen den Beifahrer zwei Haftbefehle vorliegen. Fahren unter dem Einfluss von Alkohol In der Nacht vom 24. auf den 25.12.2023 fällt einem Verkehrsteilnehmer eine torkelnde Person auf einer Autobahnrastanlage auf, die anschließend in einen Pkw Peugeot steigt und losfährt. Der Pkw kann festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem 34-jährigen Wilhelmshavener wird bei der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 1,42 Promille festgestellt. Gegen den Beschuldigten wird ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe genommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Fahrzeug ohne Zulassung 26.12.2023

Bei der Kontrolle eines Pkw auf einer Nebenstraße bei Dorfmark wird festgestellt, dass das Fahrzeug nicht mehr zugelassen ist. Weitere Ermittlungen ergeben, dass der 19-jährige Fahrzeugführer aus Bad Fallingbostel den Pkw Daewoo unbefugt nutzt und darüber hinaus auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrzeugführer werden mehrere Strafverfahren eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Auseinandersetzung in Tanzlokal

In der Nacht von Montag auf Dienstag kommt es in einem Tanzlokal in Schwarmstedt auf der Tanzfläche zunächst zu einer Streitigkeit zwischen den anwesenden Gästen. In Folge dieser Streitigkeiten kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der zuerst Reizgas im Bereich der Tanzfläche versprüht und anschließend ein 21-jähriger Gast aus Lindwedel mit einem Glas verletzt wird. Das Opfer wird zuerst mit Schnittverletzungen im Gesicht vor Ort durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt und im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus verlegt. Hinweise auf Zeugen des Tatgeschehens nimmt die Polizei in Schwarmstedt (05071 800350) entgegen.

23.12 / Unfallflucht

Munster: In der Nacht von Freitag auf Samstag gerät ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidiert er mit einer Gartenmauer. Ohne den Unfall zu melden, bzw. sich um den Schaden zu kümmern, verlässt der Fahrzeugführer den Unfallort.

23.12 / Einbruch in Wietzendorf

Meinholz: In der Nacht von Freitag auf Samstag hebeln Unbekannte ein Fenster zu einem Heizungsraum auf und verschaffen sich so Zutritt zum Gebäude. Aus dem Heizungsraum entwenden die Unbekannten diverse elektrische Werkzeuge.

24.12 / Einbruch in Firma

Munster: In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafft sich ein Täter gewaltsam Zutritt in ein Firmengebäude, indem er eine Tür aufbricht. Im Gebäude bricht der Täter weitere verschlossene Türen auf. Aus dem Gebäude entwendet der Täter unter anderem Werkzeug.

24.12 / Einbruch in Arztpraxis

Munster: Am Wochenende verschafft sich ein Täter gewaltsam Zutritt in eine Arztpraxis. In der Arztpraxis versucht der Täter vergebens eine Kasse zu öffnen. Nachdem dies misslang, durchsucht er die Praxis weiter und entwendet unter anderem Medikamente

