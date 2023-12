Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Restaurantküche in Brand; Walsrode/Bad Fallingbostel: Treckerkorso; Soltau/Walsrode: E-Scooter gestohlen; Bad Fallingbostel: Einbruchalarm schreckt Täter ab.

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.12.2023 Nr. 1

20.12./Restaurantküche in Brand

Schneverdingen: Am 20.12.2023 gegen 19:35 Uhr rückten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Vollbrand einer Küche eines Restaurants in der Verdener Straße aus. In dem Restaurant befanden sich zum Brandausbruch sieben Personen, welche das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten und von denen niemand verletzt wurde. Der Brand brach in einem Lagerraum aus und weitete sich auf die angrenzende Küche aus. Erste Ermittlungen deuten auf eine technische Brandursache hin. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren Schneverdingen, Schülern und Insel bekämpft werden. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

20.12./ Treckerkorso in Walsrode und Bad Fallingbostel

Walsrode/Bad Fallingbostel: Rund 40 landwirtschaftliche Fahrzeuge versammelten sich am Mittwochabend, gegen 19:40 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Walsrode. Bei Eintreffen der örtlichen Polizei hatte sich der Korso bereits aufgelöst. Gegen 20 Uhr wurden dann in Bad Fallingbostel eine Vielzahl von Traktoren festgestellt, welche hupend und in enger Folge die Düshorner Straße durch Bad Fallingbostel weiter über die Soltauer Straße fuhren. Die Fahrzeuge sammelten sich schließlich im Bereich der Heidmarkhalle. Als Grund der Aktion wurde die geplante Streichung der Subventionen für Agrardiesel benannt. Es kam während des Aufzuges zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen und gegen 21 Uhr war auch diese Versammlung beendet.

20.12./ E-Scooter gestohlen

Soltau / Walsrode: Am Mittwoch wurde durch einen Unbekannten ein E-Scooter entwendet. Dieser war zwischen 08:40 Uhr und 13:10 Uhr bei der BBS in Soltau abgestellt und mittels Vorhängeschloss gesichert. Der Täter muss zum Öffnen des Schlosses vermutlich einen Bolzenschneider benutzt haben. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter der 05191/93800 entgegen. Ebenfalls am Mittwoch in der Schulzeit wurde ein weiterer E-Scooter vor der Sporthalle der OBS Walsrode entwendet. Auch hier wurde das Kettenschloss durchtrennt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/48640 entgegen.

21.12. / Einbruchalarm schreckt Täter ab

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Donnerstag, kurz nach Mitternacht, versuchten unbekannte Täter in eine Apotheke in der Hindenburgstraße einzudringen. Nachdem die Täter die Schiebetür im Eingangsbereich aufgedrückt und dadurch beschädigt hatten, wurde der Einbruchalarm ausgelöst. Der oder die Täter ließen offensichtlich dadurch von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten ohne Beute.

19.12. - 20.12. / Scheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet

Schneverdingen: Der Blick auf die Gelbbörse war zu verlockend, sodass ein unbekannter Täter in der Nacht zu Mittwoch, zwischen 23 Uhr und 07.15 Uhr bei einem in der Hansahlener Dorfstraße geparkten Pkw Skoda die Beifahrerseite einschlug. Der Täter entwendete die im Fahrzeug liegende Geldbörse und flüchtete mit seiner Beute. Die Polizei warnt davor Taschen, Geldbörsen oder sonstige Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegenzulassen. Auch verstecken ist sinnlos, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Nehmen sie daher solche Gegenstände immer aus dem Fahrzeug. Ihr Auto ist kein Tresor!

