POL-HK: Essel/A 7: Schwere Verkehrsunfälle auf der Autobahn 7

Heidekreis (ots) - 17.12.2023 / In Schuppen eingebrochen Walsrode: Unbekannte drangen in der Zeit von Samstagnacht, 02:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 10:00 Uhr, gewaltsam in einen Schuppen in Schneeheide ein. Aus diesem entwendeten die Täter diverse Gartenwerkzeuge, die zum Teil im anliegenden Wald zurückgelassen wurden. Zumindest drei Kettensägen wurden vollends ...

mehr