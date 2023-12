POL-HK: Heidekreis: Die Polizei warnt vor "Pig Butchering"-Scam

Heidekreis (ots) - 19.12.2023 / Einbruch in Mehrfamilienhaus Bad Fallingbostel: Am Dienstag, zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr, gelangten Unbekannte über eine nicht verschlossene Hauseingangstür in ein Mehrparteienhaus Am Hang. Im Erdgeschoss wurde anschließend eine Wohnungstür aufgehebelt. Aus der tatbetroffenen ...

mehr