Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Geschädigter zu einer Unfallflucht gesucht; Munster: Flucht nach "Spiegelklatscher"

Heidekreis (ots)

22.12.2023 / Geschädigter zu einer Unfallflucht gesucht

Schneverdingen: Bereits am Mittwoch, den 13.12.2023, kam es in der Zeit von 09:45 Uhr bis 10:15 Uhr in der Schulstraße, auf Höhe der dortigen Apotheke (Hausnummer 2), zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 85-jähriger Autofahrer aus Schneverdingen touchierte hier mit seinem rechten Außenspiegel einen geparkten Pkw. Nachdem der Unfallverursacher einige Zeit später einen Schaden an seinem Pkw festgestellt hat, fuhr er zurück zur Unfallstelle. Hier konnte er jedoch kein Auto mehr feststellen. Hinweise zum möglichen Geschädigten nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

21.12.2023 / Flucht nach "Spiegelklatscher"

Munster: Am Donnerstagmorgen kam es gegen 08:00 Uhr auf der Celler Straße in Trauen, auf Höhe der Potsdamer Straße, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein flüchtiger Lkw geriet hier leicht in den Gegenverkehr und touchierte mit dem linken Außenspiegel, den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Linienbusses. Es entstand voraussichtlich Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Lkw setzte seine Fahrt jedoch fort, sodass nun wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt wird. Hinweise zum unfallflüchtigen Lkw nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell