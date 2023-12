POL-EL: Spelle - Tragischer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Haren (ots) - Am Donnerstag zwischen 15 und 15.30 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Lange Straße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten grauen Ford. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

